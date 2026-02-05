Μενού

Τραγωδία στην Αιτωλοακαρνανία: Νεκρό βρέφος μόλις 6 μηνών

Τραγωδία σημειώθηκε στο Θέρμο Αιτωλοακαρνανίας την Πέμπτη (05/02), όπου ένας βρέφος έξι μηνών μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο χωρίς τις αισθήσεις του.

Reader symbol
Newsroom
Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ
Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ | Shutterstock
  • Α-
  • Α+

Τραγωδία σημειώθηκε στο Θέρμο Αιτωλοακαρνανίας σήμερα 5 Φεβρουαρίου, όπου βρέφος έξι μηνών έχασε τη ζωή του.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το παιδί μεταφέρθηκε από μέλη της οικογένειάς του, χωρίς τις αισθήσεις του στο νοσοκομείο, όπου παρά τις προσπάθειες των γιατρών, διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Tempo24.News, νωρίτερα του είχε χορηγηθεί γάλα. Τα ακριβή αίτια θανάτου του παιδιού διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΕΛΛΑΔΑ