Τραγωδία στην Αιτωλοακαρνανία: Νεκρό βρέφος μόλις 6 μηνών

Τραγωδία σημειώθηκε στο Θέρμο Αιτωλοακαρνανίας σήμερα 5 Φεβρουαρίου, όπου βρέφος έξι μηνών έχασε τη ζωή του.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το παιδί μεταφέρθηκε από μέλη της οικογένειάς του, χωρίς τις αισθήσεις του στο νοσοκομείο, όπου παρά τις προσπάθειες των γιατρών, διαπιστώθηκε ο θάνατός του.
Σύμφωνα με πληροφορίες του Tempo24.News, νωρίτερα του είχε χορηγηθεί γάλα. Τα ακριβή αίτια θανάτου του παιδιού διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.
