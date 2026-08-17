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Τραγωδία στην Εύβοια με 39χρονη έγκυο: Έχασε τη ζωή της στον 6ο μήνα της εγκυμοσύνης της

Μάχη έδωσαν οι γιατροί στο νοσοκομείο Χαλκίδας για να σώσουν 39χρονη έγκυο γυναίκα και το έμβρυο που κυοφορούσε.

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Οδύνη έχει προκαλέσει ο θάνατος 39χρονης γυναίκας στην Εύβοια η οποία βρισκόταν στον έκτο μήνα της εγκυμοσύνης της.

Σύμφωνα με πληροφορίες του evia online, η άτυχη γυναίκα αισθάνθηκε ξαφνικά έντονη αδιαθεσία τις πρώτες πρωινές ώρες και κρίθηκε απαραίτητη η διακομιδή της με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο Χαλκίδας.

Παρά τις προσπάθειες των γιατρών να την κρατήσουν στη ζωή, η 39χρονη κατέληξε περίπου στις 5 τα ξημερώματα, έπειτα από διαδοχικές εμβολές.

Δυστυχώς, δεν κατέστη δυνατό να διασωθεί ούτε το έμβρυο, με την τραγωδία να βυθίζει στο πένθος την οικογένεια και τους οικείους της γυναίκας.

Τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες που οδήγησαν στον θάνατό της αναμένεται να διερευνηθούν από τις αρμόδιες αρχές.

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