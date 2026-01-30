Τραγωδία στην Εύβοια: Νεκροί μέσα στο σπίτι τους δύο ηλικιωμένοι

Τραγικό συμβάν έλαβε χώρα το βράδυ της Πέμπτης στα Ψαχνά Ευβοίας. Σύμφωνα με τοπικό evima, δύο ηλικιωμένοι εντοπίστηκαν χωρίς τις αισθήσεις τους μέσα στο σπίτι τους.

Όπως αναφέρει το δημοσίευμα, τους ηλικιωμένους αναζητούσε μέσω τηλεφώνου, συγγενικό τους πρόσωπο από το εξωτερικό και δεν μπορούσε να επικοινωνήσει μαζί τους. Για τον λόγο αυτό, ενημέρωσε την αστυνομία, η οποία στη συνέχεια μετέβη στο σπίτι.

Σύμφωνα με τις πρώτες ενδείξεις και πληροφορίες που εξετάζουν οι αρχές, ο θάνατος των δύο ηλικιωμένων φαίνεται να προήλθε από εισπνοή αναθυμιάσεων, όταν ένας καναπές πήρε φωτιά από κάποιο θερμαντικό μέσο. Το ηλικιωμένο ζευγάρι, που αντιμετωπίζει κινητικά προβλήματα, δεν μπόρεσε να σβήσει τη φωτιά και έχασε τη ζωή του από τις αναθυμιάσεις.