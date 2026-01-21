Τραγωδία σημειώθηκε στην Άνω Γλυφάδα, στην οδό Κυρίλλου Μεθοδίου 11, όπου μία γυναίκα ηλικίας περίπου 35 ετών εντοπίστηκε εγκλωβισμένη κάτω από αυτοκίνητο.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, τα νερά παρέσυραν και οχήματα, ανάμεσά τους και ένα αυτοκίνητο που χτύπησε τη γυναίκα την ώρα που περπατούσε πεζή.

Το όχημα, παρασυρμένο από τη δύναμη του νερού, κατέληξε πάνω της, με αποτέλεσμα η γυναίκα να εγκλωβιστεί κάτω από αυτό. Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής, οι οποίες κατάφεραν να την απεγκλωβίσουν έπειτα από επιχείρηση. Ωστόσο, η γυναίκα είχε ήδη χάσει τη ζωή της.