Τραγωδία στην Χαλκίδα: Ξαφνικό θάνατο βρήκε 70χρονος οδηγός μηχανής - Τι εξετάζουν οι Αρχές

Τραγωδία σημειώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας (11/5) στη Χαλκίδα, μετά από τροχαίο, όταν 70χρονος οδηγός μηχανής έχασε τη ζωή του, μετά από ξαφνική αδιαθεσία.

Σύμφωνα με το eviaonline.gr, όλα συνέβησαν, όταν την ώρα που ο άτυχος άνδρας κινούνταν με τη μηχανή του σε δρόμο της πόλης, αισθάνθηκε αδιαθεσία.

Παρά το γεγονός ότι κατάφερε να σταματήσει το δίκυκλο στην άκρη του δρόμου, έχασε την ισορροπία του και έπεσε στο οδόστρωμα, χτυπώντας στο κεφάλι.

Τι εξετάζουν οι Αρχές

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο τον μετέφερε στο Γενικό Νοσοκομείο Χαλκίδας για την παροχή ιατρικής βοήθειας. Ωστόσο, ο 70χρονος δεν τα κατάφερε και κατέληξε αργότερα το βράδυ, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Οι ακριβείς συνθήκες του θανάτου του αναμένεται να αποσαφηνιστούν, καθώς εξετάζεται εάν προκλήθηκε από τον τραυματισμό στο κεφάλι μετά την πτώση ή από παθολογικά αίτια που συνδέονται με την ξαφνική αδιαθεσία που υπέστη.