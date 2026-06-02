Τραγωδία στην Ίο: Νεκρός 22χρονος σε τροχαίο με γουρούνα

Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε την Κυριακή 31/5 στην Ίο με θύμα έναν 22χρονο αλλοδαπό.
Στο τετράτροχο όχημα σύμφωνα με το cyclades24.gr επέβαιναν δύο άτομα όταν εξετρέπη της πορείας του κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του οδηγού και τον ελαφρύ του συνοδηγού.
Τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες του τροχαίου δυστυχήματος ερευνώνται από το Αστυνομικό Τμήμα Ιητών.
