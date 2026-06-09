Τραγωδία στην Καστοριά: 16χρονος σκοτώθηκε σε τροχαίο με αγροτικό

Ακόμα ένα τραγικό κεφάλαιο γράφτηκε για τους ελληνικούς δρόμους, καθώς ένας 16χρονος έχασε τη ζωή του σε τροχαίο στην Καστοριά, στο οποίο ενεπλάκη αγροτικό όχημα.

Όπως μεταφέρει το Action 24, ο ανήλικος επέβαινε στην καρότσα αγροτικού μαζί με άλλα τρία άτομα, ενώ το όχημα το οδηγούσε ένας 17χρονος, περί τις 03:00 σήμερα (9/6).

Το όχημα, για άγνωστο λόγο, ενώ κινούνταν σε αγροτικό δρόμο στην περιοχή της Μεσοποταμίας Καστοριάς, εξετράπη της πορείας του και ανετράπη, με αποτέλεσμα o 16χρονος να καταπλακωθεί από το αγροτικό, και να τραυματιστεί θανάσιμα.

Οι άλλοι τρεις επιβαίνοντες και ο οδηγός είναι καλά στην υγεία τους και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Καστοριάς για προληπτικούς λόγους.