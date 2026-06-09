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Τραγωδία στην Καστοριά: 16χρονος σκοτώθηκε σε τροχαίο με αγροτικό

Ακόμα ένα τραγικό κεφάλαιο γράφτηκε για τους ελληνικούς δρόμους, καθώς ένας 16χρονος έχασε τη ζωή του σε τροχαίο στην Καστοριά.

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Ακόμα ένα τραγικό κεφάλαιο γράφτηκε για τους ελληνικούς δρόμους, καθώς ένας 16χρονος έχασε τη ζωή του σε τροχαίο στην Καστοριά, στο οποίο ενεπλάκη αγροτικό όχημα.

Όπως μεταφέρει το Action 24, ο ανήλικος επέβαινε στην καρότσα αγροτικού μαζί με άλλα τρία άτομα, ενώ το όχημα το οδηγούσε ένας 17χρονος, περί τις 03:00 σήμερα (9/6).

Το όχημα, για άγνωστο λόγο, ενώ κινούνταν σε αγροτικό δρόμο στην περιοχή της Μεσοποταμίας Καστοριάς, εξετράπη της πορείας του και ανετράπη, με αποτέλεσμα o 16χρονος να καταπλακωθεί από το αγροτικό, και να τραυματιστεί θανάσιμα. 

Οι άλλοι τρεις επιβαίνοντες και ο οδηγός είναι καλά στην υγεία τους και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Καστοριάς για προληπτικούς λόγους.

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