Τραγωδία στην Κοζάνη: Νεκρός 27χρονος σε τροχαίο

Τροχαίο δυστύχημα με θύμα έναν 27χρονο σημειώθηκε τα ξημερώματα στην Κοζάνη.

Ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ
Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ σε επιχείρηση | Eurokinissi
Σημειώθηκε τροχαίο δυστύχημα τα ξημερώματα (31/08) στο 3ο χιλόμετρο της Εθνικής Οδού Κοζάνης–Λάρισας, στο ύψος του αεροδρομίου.

Συγκεκριμένα, αυτοκίνητο, κάτω αδιευκρίνιστες συνθήκες, εξετράπη της πορείας του, προσέκρουσε και έσπασε τις πλευρικές μπαριέρες και κατέληξε εκτός δρόμου.

Από τη σφοδρή σύγκρουση έχασε τη ζωή του ο οδηγός, νεαρός άνδρας ηλικίας περίπου 27–28 ετών. Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις,  ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και πυροσβεστική ωστόσο ο άτυχος νέος ανασύρθηκε νεκρός.

Τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος ερευνώνται από την Τροχαία Κοζάνης.

Πηγή: kozan,gr

ΕΛΛΑΔΑ