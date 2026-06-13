Τραγωδία στην Κρήτη: Βρέφος κατέληξε μετά από 48 λεπτά μάχης των γιατρών – Συνελήφθη ο παππούς

Μια ανείπωτη τραγωδία εκτυλίχθηκε το βράδυ της Παρασκευής (12/6) στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου (ΠΑΓΝΗ), όπου ένα κοριτσάκι μόλις 18 μηνών άφησε την τελευταία του πνοή, παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες του ιατρικού προσωπικού.

Σύμφωνα με το cretalive,το βρέφος, το οποίο αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας τις τελευταίες ημέρες και είχε λάβει φαρμακευτική αγωγή από παιδίατρο, παρουσίασε ραγδαία επιδείνωση. Διεκομίσθη εσπευσμένα στο νοσοκομείο από τον 45χρονο παππού του, ο οποίος είχε την επιμέλειά του όσο οι γονείς εργάζονταν εκτός Κρήτης, με τους γιατρούς να διαπιστώνουν αμέσως βαριά σηπτική εικόνα.

Λίγο μετά την εισαγωγή του, το παιδί υπέστη καρδιοαναπνευστική ανακοπή. Οι γιατροί έδωσαν σκληρή μάχη επί 48 ολόκληρα λεπτά, προχωρώντας σε παρατεταμένη καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ), ωστόσο το άτυχο κοριτσάκι δεν τα κατάφερε.

Με εισαγγελική εντολή, ο 45χρονος παππούς συνελήφθη με την κατηγορία της έκθεσης ανηλίκου σε κίνδυνο. Την ίδια ώρα, οι αρχές διενεργούν προανάκριση για να αποσαφηνιστούν τα ακριβή αίτια του θανάτου και τυχόν ολιγωρία στη φροντίδα του βρέφους.