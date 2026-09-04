Τραγωδία στην Κρήτη: Νεκρός σε χωράφι εντοπίστηκε πρώην αντιδήμαρχος

Τραγωδία στον Δήμο Αρχανών – Αστερουσίων στο Ηράκλειο της Κρήτης καθώς βρέθηκε νεκρός σε χωράφι παλιός δημοτικός σύμβουλος και πρώην αντιδήμαρχος.

Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο 68χρονος Γιώργος Πολυζωάκης εντοπίστηκε νεκρός φέροντας τραύμα από καραμπίνα. Ο εντοπισμός του έγινε περίπου στις 9 το βράδυ της 3ης Σεπτεμβρίου.

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι βρέθηκε σε χωράφι στις Αγιές Παρασκιές. Ίδιες πηγές αναφέρουν ότι από το πρωί της Πέμπτης τον αναζητούσαν όλοι οι συγχωριανοί του.

Το απόγευμα βγήκαν με αυτοκίνητα για να τον ψάξουν γιατί δεν είχε δώσει σημείο ζωής όλη μέρα και τον εντόπισαν τελικά συγχωριανοί του.

Όπως αναφέρει σε δημοσίευμά της η τοπική ιστοσελίδα «Πατρίς», το σκηνικό παραπέμπει σε αυτοκτονία ωστόσο από την αστυνομία διερευνώνται όλες οι πτυχές μέχρι την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης.

Ο 68χρονος ήταν ένας ιδιαιτέρως αγαπητός άνθρωπος στην περιοχή και η εξέλιξη με τον θάνατό του έχει σκορπίσει θλίψη στο χωριό.

Ίδιες πηγές αναφέρουν ότι ο εκλιπών εκλεγόταν με πλειοψηφούσα παράταξη, δηλαδή του Δημάρχου και κατά το παρελθόν έχει διατελέσει αντιδήμαρχος με πολλές αρμοδιότητες ευθύνης.

Ήταν επιχειρηματίας και πατέρας δύο παιδιών. Ο ίδιος ήταν χαμογελαστός, έχαιρε του σεβασμού των συγχωριανών του ενώ όλοι μιλούσαν για την καταπληκτική οικογένεια που είχε δημιουργήσει.

Η διοίκηση του Φ.Σ. Κόροιβου εξέδωσε ανακοίνωση για την απώλειά του, υπογραμμίζοντας τη σημαντική προσφορά του ίδιου και της οικογένειάς του στην ιστορία του σωματείου. Η ανακοίνωση αναφέρει:

«Η διοίκηση, το προπονητικό επιτελείο και οι ποδοσφαιριστές του Φ.Σ. Κόροιβου είμαστε βαθύτατα συγκλονισμένοι και συντετριμμένοι από την απροσδόκητη απώλεια του Γιώργου Πολυζωάκη. Ο εκλιπών υπήρξε μια εξέχουσα προσωπικότητα για το σωματείο μας, έχοντας διατελέσει πρόεδρος της ομάδας.

Η οικογένεια Πολυζωάκη, εκ των ιδρυτών του Κόροιβου, έχει συνδέσει το όνομά της με την ιστορία και τις αξίες του σωματείου μας, μια προσφορά που συνεχίστηκε επάξια και από τον γιο του, Χριστόφορο Πολυζωάκη, επίσης πρώην πρόεδρο του σωματείου.

Σε αυτές τις δύσκολες στιγμές, εκφράζουμε τα πιο θερμά και ειλικρινή μας συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους οικείους του. Ευχόμαστε από καρδιάς καλή δύναμη και κουράγιο».