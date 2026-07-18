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Τραγωδία στην Πάτρα: Γυναίκα πήδηξε στο κενό από πολυκατοικία - Άφησε σημείωμα στους δικούς της

Μία γυναίκα έδωσε τέλος στη ζωή της στην Πάτρα, πέφτοντας από τον έκτο όροφο πολυκατοικίας. Άφησε σημείωμα στους οικείους της.

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Ένα τραγικό περιστατικό σημειώθηκε τα ξημερώματα του Σαββάτου (18/07) στην Πάτρα, όταν μία γυναίκα πήδηξε στο κενό από πολυκατοικία.

Σύμφωνα με πληροφορίες του tempo24, η γυναίκα γύρω στις 3 τα ξημερώματα αποφάσισε να βάλει τέλος στην ζωή της, έγραψε ένα σημείωμα που άφησε για τους δικούς της ανθρώπους βγήκε στο πίσω μπαλκόνι του διαμερίσματος που βρίσκεται στον 6ο όροφο πολυκατοικίας , επί της οδού Χαριλάου Τρικούπη και έπεσε στο κενό.

Το πλέον τραγικό η γυναίκα στο δισέλιδο σημείωμα ζητούσε συγνώμη από τους οικείους της και πάνω τραπέζι είχε αφήσει χρήματα για την κηδεία της.

Ένοικος της πολυκατοικίας περίπου στις 6.30 το πρωΐ, σοκαρισμένος αντίκρυσε το άψυχο κορμί της 74χρονης και ειδοποίησε αμέσως την Αστυνομία.

Αμέσως ασθενοφόρο έφθασε και παρέλαβε την σορό της γυναίκας.
 

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