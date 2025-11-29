Μενού

Τραγωδία στην Πάτρα: Νεκρός 22χρονος στην Οβρυά - Έρευνα για τα αίτια θανάτου

Ένας 22χρονος εντοπίστηκε νεκρός από συγγενείς του στην περιοχή της Οβρυάς στην Πάτρα, με τα αίτια θανάτου να παραμένουν άγνωστα.

Συναγερμός στις αρχές στην περιοχή της Οβρυάς στην Πάτρα, καθώς ένας 22χρονος εντοπίστηκε νεκρός από συγγενείς του στο σπίτι του, με άγνωστες τις συνθήκες του θανάτου.

Σύμφωνα με το pelop.gr, ο νεαρός βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις του στο σπίτι του και άμεσα ειδοποιήθηκαν οι Αρχές. Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και η ΕΛΑΣ, με τους γιατρούς να διαπιστώνουν τον θάνατο του νεαρού.

Ο πατέρας του εργάζεται σε γνωστό κατάστημα της περιοχής, ενώ η οικογένεια είναι ιδιαίτερα αγαπητή και γνωστή στην Οβρυά. Η τραγική είδηση έχει συγκλονίσει φίλους και συγγενείς.

Τα αίτια θανάτου δεν έχουν διευκρινιστεί και απαντήσεις αναμένεται να δώσουν οι αρμόδιες αρχές.

