Μενού

Τραγωδία στην Περαία: Ανασύρθηκε νεκρή 74χρονη τουρίστρια από τη Σερβία

Χωρίς τις αισθήσεις της ανασύρθηκε από την παραλία της Περαίας μία 74χρονη από τη Σερβία. Στο νοσοκομείο βεβαιώθηκε ο θάνατός της.

Reader symbol
Newsroom
Νοσοκομείο
Νοσοκομείο | Eurokinissi
  • Α-
  • Α+
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του reader.gr στην Google

Χωρίς τις αισθήσεις της ανασύρθηκε το μεσημέρι, από τη θαλάσσια περιοχή παραλίας Περαίας Θεσσαλονίκης 74χρονη υπήκοος Σερβίας.

Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, της παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες από πλήρωμα ασθενοφόρου του ΕΚΑΒ και στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Παπαγεωργίου« όπου διαπιστώθηκε ο θάνατος της.

Από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Θεσσαλονίκης που διενεργεί την προανάκριση, πρόκειται να παραγγελθεί η διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Θεσσαλονίκης.

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΕΛΛΑΔΑ