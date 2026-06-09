Τραγωδία στην Περαία: Ανασύρθηκε νεκρή 74χρονη τουρίστρια από τη Σερβία

Χωρίς τις αισθήσεις της ανασύρθηκε το μεσημέρι, από τη θαλάσσια περιοχή παραλίας Περαίας Θεσσαλονίκης 74χρονη υπήκοος Σερβίας.

Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, της παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες από πλήρωμα ασθενοφόρου του ΕΚΑΒ και στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Παπαγεωργίου« όπου διαπιστώθηκε ο θάνατος της.

Από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Θεσσαλονίκης που διενεργεί την προανάκριση, πρόκειται να παραγγελθεί η διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Θεσσαλονίκης.