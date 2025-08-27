Τραγωδία στην Πιερία: Νεκρή 9χρονη σε τροχαίο - Τραυματίστηκαν η μητέρα και η αδερφή της

Τροχαίο δυστύχημα με θύμα 9χρονο κοριτσάκι σημειώθηκε γύρω στις 5:20 το απόγευμα της Τετάρτης, στην Πιερία, στην επαρχιακή οδό Κατερίνης - Δίου.

Όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, η 9χρονη επέβαινε στο αυτοκίνητο που οδηγούσε η 35χρονη μητέρα της, υπήκοος Γερμανίας, το οποίο κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε σε δέντρο.

Η 35χρονη και η 11χρονη κόρη της, που επίσης επέβαινε στο αυτοκίνητο τραυματίστηκαν και μεταφέρθηκαν στο Νοσοκομείο Κατερίνης.