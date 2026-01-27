Ένα βουβό κύμα πένθους έχει απλωθεί γύρω από το γήπεδο της Τούμπας, όπου πολίτες αφήνουν λουλούδια και αναμμένα κεριά στη μνήμη των επτά οπαδών του ΠΑΟΚ που έχασαν τόσο άδικα τη ζωή τους στο τραγικό τροχαίο στη Ρουμανία.

Στα κάγκελα του γηπέδου έχουν τοποθετηθεί κασκόλ του «Δικεφάλου», σύμβολα αγάπης και τελευταίου αποχαιρετισμού για τα νεαρά παιδιά που δεν γύρισαν ποτέ πίσω.

Με απόφαση της ΠΑΕ ΠΑΟΚ, οι σημαίες έξω από την Τούμπα κυματίζουν μεσίστιες, σε μια σιωπηλή αλλά βαθιά συγκινητική ένδειξη τιμής και συλλογικού πένθους.

Η Θεσσαλονίκη, η οικογένεια του ΠΑΟΚ και ολόκληρη η φίλαθλη κοινότητα παραμένουν συντετριμμένες, προσπαθώντας να διαχειριστούν μια απώλεια που ξεπερνά τα όρια του αθλητισμού.