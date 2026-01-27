Μενού

Τραγωδία στην Ρουμανία: Λουλούδια έξω από την Τούμπα για τους επτά αδικοχαμένους οπαδούς του ΠΑΟΚ

Η ομάδα αποχαιρετά τα επτά παιδιά που χάθηκαν στο δυστύχημα της Ρουμανίας και φίλαθλοι αφήνουν λουλούδια και κασκόλ στην Τούμπα.

Reader symbol
Newsroom
παοκ
Λουλούδια έξω από το γήπεδο της Τούμπας | Youtube / @Thestival Gr
  • Α-
  • Α+

Ένα βουβό κύμα πένθους έχει απλωθεί γύρω από το γήπεδο της Τούμπας, όπου πολίτες αφήνουν λουλούδια και αναμμένα κεριά στη μνήμη των επτά οπαδών του ΠΑΟΚ που έχασαν τόσο άδικα τη ζωή τους στο τραγικό τροχαίο στη Ρουμανία.

Στα κάγκελα του γηπέδου έχουν τοποθετηθεί κασκόλ του «Δικεφάλου», σύμβολα αγάπης και τελευταίου αποχαιρετισμού για τα νεαρά παιδιά που δεν γύρισαν ποτέ πίσω.

Με απόφαση της ΠΑΕ ΠΑΟΚ, οι σημαίες έξω από την Τούμπα κυματίζουν μεσίστιες, σε μια σιωπηλή αλλά βαθιά συγκινητική ένδειξη τιμής και συλλογικού πένθους.

Η Θεσσαλονίκη, η οικογένεια του ΠΑΟΚ και ολόκληρη η φίλαθλη κοινότητα παραμένουν συντετριμμένες, προσπαθώντας να διαχειριστούν μια απώλεια που ξεπερνά τα όρια του αθλητισμού.

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΕΛΛΑΔΑ