Μενού

Τραγωδία στην Σκύδρα Πέλλας: 59χρονη πεζή παρασύρθηκε από όχημα που οδηγούσε 32χρονη

Αυτοκίνητο που οδηγούσε μια 32χρονη παρέσυρε και τραυμάτισε θανάσιμα μια 59χρονη, η οποία κινούνταν πεζή στη Σκύδρα Πέλλας.

Reader symbol
Newsroom
ΕΚΑΒ στη Θεσσαλονίκη
Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στη Θεσσαλονίκη | Eurokinissi
  • Α-
  • Α+

Σοκ έχει προκαλέσει στην τοπική κοινότητα της Σκύδρας του νομού Πέλλας περαστικό θανατηφόρας παράσυρσης πεζής που σημειώθηκε σήμερα, Παρασκευή 23 Ιανουαρίου στις 11.50 το πρωί.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της αστυνομίας, Ι.Χ. αυτοκίνητο που οδηγούσε μια 32χρονη παρέσυρε και τραυμάτισε θανάσιμα μια 59χρονη, η οποία κινούνταν πεζή.

Όπως αναφέρει το pellanews.gr, το τραγικό περιστατικό έλαβε χώρα στη διασταύρωση των οδών Εγνατίας και Γεωργίου Δήμου, όταν το αυτοκίνητο παρέσυρε την άτυχη γυναίκα, κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες.

Το Τμήμα Τροχαίας Έδεσσας διενεργεί προανάκριση προκειμένου να ανακαλύψουν τις ακριβείς συνθήκες του δυστυχήματος.

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΕΛΛΑΔΑ