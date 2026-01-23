Τραγωδία στην Σκύδρα Πέλλας: 59χρονη πεζή παρασύρθηκε από όχημα που οδηγούσε 32χρονη

Σοκ έχει προκαλέσει στην τοπική κοινότητα της Σκύδρας του νομού Πέλλας περαστικό θανατηφόρας παράσυρσης πεζής που σημειώθηκε σήμερα, Παρασκευή 23 Ιανουαρίου στις 11.50 το πρωί.
Σύμφωνα με ανακοίνωση της αστυνομίας, Ι.Χ. αυτοκίνητο που οδηγούσε μια 32χρονη παρέσυρε και τραυμάτισε θανάσιμα μια 59χρονη, η οποία κινούνταν πεζή.
Όπως αναφέρει το pellanews.gr, το τραγικό περιστατικό έλαβε χώρα στη διασταύρωση των οδών Εγνατίας και Γεωργίου Δήμου, όταν το αυτοκίνητο παρέσυρε την άτυχη γυναίκα, κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες.
Το Τμήμα Τροχαίας Έδεσσας διενεργεί προανάκριση προκειμένου να ανακαλύψουν τις ακριβείς συνθήκες του δυστυχήματος.
