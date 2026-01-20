Τραγωδία στην Τρίπολη: Νεκρός ηλικιωμένος μετά από φωτιά στο σπίτι του

Τραγωδία στην Τρίπολη. Νεκρός εντοπίστηκε ηλικιωμένος κατά τη διάρκεια κατάσβεσης φωτιάς σε κατοικία όπου διέμενε στη Νεστάνη της Τρίπολης.
Όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, φωτιά εκδηλώθηκε λίγο πριν από τις 21:00 σε διπλοκατοικία στην κοινότητα Νεστάνη Τρίπολης.
Οι πυροσβεστικές δυνάμεις που μετέβησαν στο σημείο περιόρισαν γρήγορα την εξάπλωση της φωτιάς και λίγο αργότερα εντόπισαν τη σορό του ηλικιωμένου με εγκαύματα, ενώ λόγω της φωτιάς προκλήθηκαν μεγάλες ζημιές στην οικία.
Για την κατάσβεση της φωτιάς, η οποία έχει τεθεί υπό μερικό έλεγχο, επιχείρησαν 14 πυροσβέστες με 5 οχήματα.
