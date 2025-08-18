Τραγωδία στην Ξάνθη: Φορτηγό παρέσυρε δύο ΙΧ - Απανθρακώθηκαν τρία άτομα

Ένα σοκαριστικό τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας (18/08) στην Εγνατία Οδό, στο τμήμα μεταξύ Ξάνθης και Κομοτηνής, κοντά στα διόδια του Ιάσμου.

Φορτηγό συγκρούστηκε με δύο Ι.Χ. οχήματα, προκαλώντας πυρκαγιά, η οποία είχε ως τραγικό αποτέλεσμα να απανθρακωθούν τρεις άνθρωποι.

Οι ακριβείς συνθήκες της σύγκρουσης παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστες.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, στο ένα από τα οχήματα επέβαιναν τέσσερα άτομα.

Τρία εξ αυτών απανθρακώθηκαν επί τόπου, ενώ το τέταρτο μεταφέρθηκε σε κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο.

Σοβαρά τραυματισμένος διακομίστηκε στο νοσοκομείο και ο οδηγός του φορτηγού, ενώ στο τρίτο όχημα επέβαιναν επίσης τέσσερα άτομα, τα οποία φέρουν ελαφρά τραύματα.

Η φωτιά εξαπλώθηκε και σε παρακείμενη αγροτική έκταση, περιμετρικά της Εγνατίας Οδού, αλλά πλέον έχει τεθεί υπό έλεγχο.