Τραγωδία στις Αφίδνες: Τρεις νεκροί σε σύγκρουση τριών Ι.Χ. και τραυματίες

Θανατηφόρα καραμπόλα σημειώθηκε τα ξημερώματα της Παρασκευής στον παράδρομο της Εθνικής Οδού Αθηνών–Λαμίας, στο ύψος των διοδίων Αφιδνών.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, τρία Ι.Χ. οχήματα συγκρούστηκαν μετωπικά γύρω στις 6 το πρωί, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους τρία άτομα, ενώ τρεις ακόμη τραυματίστηκαν.

Η φονική σύγκρουση σημειώθηκε λίγο μετά τις 5:30 τα ξημερώματα, στον παράδρομο της εθνικής οδού Αθηνών–Λαμίας, στο ρεύμα προς Αθήνα.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες από την Τροχαία, ένα μπλε αυτοκίνητο, στο οποίο επέβαιναν πέντε αλλοδαποί, κινούμενο στον παράδρομο, για άγνωστο μέχρι στιγμής λόγο, εξετράπη της πορείας του, πιθανότατα λόγω της ολισθηρότητας του οδοστρώματος, καθώς εκείνη την ώρα έβρεχε.

Το όχημα πέρασε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας και συγκρούστηκε μετωπικά με δεύτερο, μαύρο Ι.Χ. στο οποίο επέβαινε ένα άτομο. Η σύγκρουση ήταν σφοδρότατη, με αποτέλεσμα τρεις άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους και άλλοι τρεις να τραυματιστούν, δύο εκ των οποίων σοβαρά.

Τροχαίο στις Αφίδνες | In Time / ΖΗΣΗΣ ΛΑΓΙΟΚΑΠΑΣ

Η σύγκρουση ήταν τόσο σφοδρή ώστε καθίσματα εκτινάχθηκαν σε ακτίνα ακόμα και 20 μέτρων.

Στο σημείο έσπευσαν πέντε οχήματα της Πυροσβεστικής με δεκαπέντε πυροσβέστες, που επιχείρησαν για αρκετή ώρα στον απεγκλωβισμό των θυμάτων. Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο ΚΑΤ, ενώ η κυκλοφορία στον παράδρομο της εθνικής οδού διακόπηκε για αρκετή ώρα, καθώς το οδόστρωμα είχε γεμίσει συντρίμμια από τα δύο οχήματα.

Η Τροχαία διερευνά τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος.