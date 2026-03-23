Τραγωδία στις Σέρρες: Κατέληξε εντός ΜΕΘ 28χρονος οδηγός που ενεπλάκη σε τροχαίο

Υπέκυψε στα τραύματά του νοσηλευόμενος στη ΜΕΘ του Ιπποκράτειου Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης, όπου είχε διακομιστεί, ο 28χρονος που είχε τραυματιστεί σοβαρά σε τροχαίο, το βράδυ της Κυριακής στις Σέρρες.

Ο 28χρονος, αρχικά είχε μεταφερθεί στο Γενικό Νοσοκομείο Σερρών, κρίθηκε επείγουσα η διακομιδή του στο Ιπποκράτειο, όπου οι γιατροί έδωσαν σκληρή μάχη για να τον κρατήσουν στη ζωή. Παρά τις τεράστιες προσπάθειες τους ο άντρας έχασε τη μάχη για τη ζωή.

Ο νεαρός είχε καταγωγή από το Καπνόφυτο Σερρών, ενώ διέμενε στο Σιδηρόκαστρο. Ήταν πατέρας ενός μικρού παιδιού και η είδηση του θανάτου του σκόρπισε θλίψη στην τοπική κοινωνία.