Τραγωδία στο Διδυμότειχο: Νεκρός οδηγός ύστερα από σύγκρουση με φορτηγό

Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε σήμερα (7/11) στις 05:30 στον κόμβο Θυρέας επι του κάθετου οδικού άξονα Αρδανίου – Ορμενίου όταν συγκρούστηκαν πλαγιομετωπικά ένα φορτηγό με κατεύθυνση προς Διδυμότειχο, το οποίο μετέφερε οικοδομικά υλικά με νέα ΕΙΧ αυτοκίνητο με κατεύθυνση προς Ορεστιάδα.
Σύμφωνα με την ΕΡΤ, από τη σύγκρουση ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του ο οδηγός του ΙΧ αυτοκινήτου, ενώ απεγκλωβίστηκε και ο οδηγός του φορτηγού ο οποίος έχει τις αισθήσεις του. Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ τους μετέφερε διαδοχικά στο Γενικό Νοσοκομείο Διδυμοτείχου.
Από την σύγκρουση αναποδογύρισε το φορτηγό αυτοκίνητο με αποτέλεσμα ο δρόμος να γεμίσει μεγάλη ποσότητα αμμοχάλικου.
Για το λόγο αυτό η κυκλοφορία διεξάγεται μέσω του παράδρομου Θυρέας προς Ορεστιάδα και μέσω Πυθίου αν κινείται κανείς προς Διδυμότειχο. Αυτή την ώρα καθαρίζεται ο δρόμος ώστε να δοθεί σύντομα στην κυκλοφορία
