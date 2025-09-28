Μενού

Τραγωδία στο Γαλαξίδι: Δύο νεκροί μετά από πλαγιομετωπική σύγκρουση αυτοκινήτων

Δύο άνθρωποι νεκροί μετά το τροχαίο στο Γαλαξίδι.

Reader symbol
Newsroom
Γαλαξίδι
Θανατηφόρο τροχαίο στο Γαλαξίδι | nafpaktianews
  • Α-
  • Α+

Τραγικό τροχαίο σημειώθηκε το απόγευμα της Κυριακής στην Εθνική Οδό Ιτέας–Ναυπάκτου, κοντά στο Γαλαξίδι, όταν δύο αυτοκίνητα συγκρούστηκαν πλαγιομετωπικά.

Από τη σύγκρουση τραυματίστηκαν τρία άτομα, τα οποία μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο. Δύο από τους τραυματίες, ωστόσο, υπέκυψαν στα τραύματά τους, ενώ το τρίτο νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση.

Πηγή: nafpaktianews

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags

BEST OF LIQUID MEDIA

ΕΛΛΑΔΑ