Τραγωδία στο Γκάζι: 16χρονη νεκρή έξω από μαγαζί - Πληροφορίες πως είχε καταναλώσει αλκοόλ

Τραγωδία σημειώθηκε στο Γκάζι, καθώς μια 16χρονη κοπέλα εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις την Κυριακή (19/10), έξω από νυχτερινό κέντρο.

Η 16χρονη βρισκόταν στο Γκάζι για διασκέδαση, ένιωσε αδιαθεσία και βγήκε έξω από το μαγαζί. Ύστερα έπεσε λιπόθυμη στο πεζοδρόμιο.

Σύμφωνα με το Mega, άμεσα ειδοποιήθηκε το ΕΚΑΒ που τη μετέφερε στο νοσοκομείο, όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατος της.

Ο πατέρας της 16χρονος έκανε γνωστό το συμβάν στο αστυνομικό τμήμα της Ομόνοιας και άμεσα κινήθηκε η ποινική διαδικασία για τη διερεύνηση των συνθηκών και των αιτιών που οδήγησαν στον θάνατο την ανήλικη, η οποία φέρεται να είχε καταναλώσει αλκοόλ.



