Τραγωδία στο Γουδί: Βίντεο από τη στιγμή του μοιραίου ελιγμού του ασθενοφόρου

Βίντεο αποτυπώνει καρέ - καρέ τον μοιραίο ελιγμό του ασθενοφόρου και την «ανενόχλητη» πορεία του λευκού βαν.

Το ασθενοφόρο που ανετράπη στο Γουδί
Το ασθενοφόρο που ανετράπη στο Γουδί | Eurokinissi
Βίντεο ντοκουμέντο καταγράφει τη στιγμή που το ασθενοφόρο έχει εμβολιστεί από το λευκό βαν στο Γουδί.

Στο ίδιο βίντεο φαίνεται το ασθενοφόρο να αναποδογυρίζει στη μέση του δρόμου στην οδό Μικράς Ασίας.

Επίσης σε άλλο βίντεο ντοκουμέντο που παρουσίασε ο ALPHA φαίνεται το λευκό βαν, που εμβόλισε το ασθενοφόρο, να κινείται στην οδό Φαραντάτων χωρίς να σταματάει παρόλο που έχει στοπ.

Νεκρός ο ασθενής που βρισκόταν στο ασθενοφόρο

Τραγική ήταν κατάληξη για το σφοδρό τροχαίο που σημειώθηκε στο Γουδή, καθώς ο ασθενής που μετέφερε το ασθενοφόρο που ανετράπη, υπέκυψε στα τραύματά του.

