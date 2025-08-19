Τραγωδία στο Γουδί: Βίντεο από τη στιγμή του μοιραίου ελιγμού του ασθενοφόρου

Βίντεο ντοκουμέντο καταγράφει τη στιγμή που το ασθενοφόρο έχει εμβολιστεί από το λευκό βαν στο Γουδί.

Στο ίδιο βίντεο φαίνεται το ασθενοφόρο να αναποδογυρίζει στη μέση του δρόμου στην οδό Μικράς Ασίας.

Επίσης σε άλλο βίντεο ντοκουμέντο που παρουσίασε ο ALPHA φαίνεται το λευκό βαν, που εμβόλισε το ασθενοφόρο, να κινείται στην οδό Φαραντάτων χωρίς να σταματάει παρόλο που έχει στοπ.

Νεκρός ο ασθενής που βρισκόταν στο ασθενοφόρο

Τραγική ήταν κατάληξη για το σφοδρό τροχαίο που σημειώθηκε στο Γουδή, καθώς ο ασθενής που μετέφερε το ασθενοφόρο που ανετράπη, υπέκυψε στα τραύματά του.