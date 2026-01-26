Μενού

Τραγωδία στο Ηράκλειο: Νεκρός 60χρονος μέσα στο σπίτι του - Τον βρήκε η αδελφή του

Μια 60χρονη στο Ηράκλειο εντόπισε τον αδελφό της χωρίς τις αισθήσεις του, μέσα στο υπνοδωμάτιο του σπιτιού του.

Αντιμέτωπη με μια τραγωδία, ήρθε το πρωί της Δευτέρας 26 Ιανουαρίου μια 60χρονη στο Ηράκλειο της Κρήτης, η οποία εντόπισε νεκρό τον αδελφό της μέσα στο σπίτι του.

Το τραγικό περιστατικό έλαβε χώρα στην περιοχή Μεσαμπελιές και αποκαλύφθηκε γύρω στις 09.00 το πρωί, όταν η άτυχη γυναίκα βρήκε τον 63χρονο αδερφό της χωρίς τις αισθήσεις του, μέσα στο υπνοδωμάτιο του σπιτιού του.

Η γυναίκα έσπευσε να καλέσει βοήθεια, ειδοποιώντας τις αρχές για το τραγικό γεγονός, ενώ η αστυνομία ερευνά τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη ο θάνατος του 63χρονου.

