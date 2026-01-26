Τραγωδία στο Ηράκλειο: Νεκρός 60χρονος μέσα στο σπίτι του - Τον βρήκε η αδελφή του

Αντιμέτωπη με μια τραγωδία, ήρθε το πρωί της Δευτέρας 26 Ιανουαρίου μια 60χρονη στο Ηράκλειο της Κρήτης, η οποία εντόπισε νεκρό τον αδελφό της μέσα στο σπίτι του.
Το τραγικό περιστατικό έλαβε χώρα στην περιοχή Μεσαμπελιές και αποκαλύφθηκε γύρω στις 09.00 το πρωί, όταν η άτυχη γυναίκα βρήκε τον 63χρονο αδερφό της χωρίς τις αισθήσεις του, μέσα στο υπνοδωμάτιο του σπιτιού του.
Η γυναίκα έσπευσε να καλέσει βοήθεια, ειδοποιώντας τις αρχές για το τραγικό γεγονός, ενώ η αστυνομία ερευνά τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη ο θάνατος του 63χρονου.
