Τραγωδία στο Ηράκλειο: Νεκρός ηλικιωμένος που έπεσε με το ΙΧ του από γκρεμό

Άλλη μία τραγωδία επί της ασφάλτου στο Ηράκλειο Κρήτης σήμερα (30/8), αφού ένας 87χρονος οδηγός αγροτικού αυτοκινήτου έχασε τον έλεγχο του οχήματός του και έπεσε σε γκρεμό, βρίσκοντας ακαριαίο θάνατο.

Το τροχαίο δυστύχημα έγινε το μεσημέρι του Σαββάτου στη Σταυρακιανή Καμάρα, κοντά στις Δαφνές του δήμου Ηρακλείου. Το αυτοκίνητο που οδηγούσε ο 87χρονος βγήκε από την πορεία του και κατακρημνίστηκε, κάτι που είχε ως αποτέλεσμα να εκτοξευθεί από το αγροτικό αυτοκίνητο ο ηλικιωμένος οδηγός.

Άμεσα στο σημείο έφτασε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, που διαπίστωσε το θάνατο του ηλικιωμένου, αλλά και όχημα της πυροσβεστικής προκειμένου να βοηθήσει στη μεταφορά του.

Ερευνάται η πιθανότητα ο θάνατος του ηλικιωμένου να σχετίζεται με παθολογικά αίτια, μεταφέρει η ΕΡΤ.