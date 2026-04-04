Τραγωδία στο Ηράκλειο: Υπέκυψε στα τραύματά του ο 90χρονος που έπεσε από τα Ενετικά Τείχη

Τραγική κατάληξη είχε το περιστατικό που σημειώθηκε το πρωί του Σαββάτου στο κέντρο του Ηρακλείου. Ο 90χρονος άνδρας, ο οποίος έπεσε από τα Ενετικά Τείχη στο ύψος του αγάλματος του Βενιζέλου, άφησε την τελευταία του πνοή στο νοσοκομείο.

Ο ηλικιωμένος βρέθηκε κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες στον χώρο του αγάλματος και ακολούθησε η πτώση του στο κενό. Στο σημείο έσπευσαν άμεσα δυνάμεις της Αστυνομίας και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο τον μετέφερε εσπευσμένα στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση.

Λίγες ώρες μετά την εισαγωγή του, ο άτυχος άνδρας υπέκυψε, βυθίζοντας στη θλίψη την τοπική κοινωνία.

Οι αρχές συνεχίζουν τη διερεύνηση των συνθηκών κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το τραγικό συμβάν.