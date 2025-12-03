Τραγωδία στο Κερατσίνι: Ζευγάρι ηλικιωμένων ξεψύχησε αγκαλιά μετά τον θάνατο του γιου τους

Μια οικογενειακή τραγωδία σημειώθηκε στο Κερατσίνι, όπου ένα ηλικιωμένο ζευγάρι βρέθηκε νεκρό σχεδόν ταυτόχρονα, λίγο καιρό μετά την απώλεια του γιου τους.

Σύμφωνα με το MEGA, το πρωί του περασμένου Σαββάτου ο εγγονός τους πήγε, όπως συνήθιζε, να τους επισκεφθεί, όμως αντίκρισε ένα σοκαριστικό θέαμα: στο μπαλκόνι του σπιτιού εντόπισε τον παππού και τη γιαγιά ξαπλωμένους δίπλα-δίπλα, χωρίς τις αισθήσεις τους.

Ο ίδιος περιέγραψε ότι δεν είχε προηγηθεί κάτι ανησυχητικό, καθώς η μητέρα του –νύφη του ζευγαριού– τους είχε δει την προηγούμενη ημέρα. Μετά τον θάνατο του γιου τους, τον οποίο μάλιστα ο εγγονός είχε δει να ξεψυχάει μπροστά του, οι ηλικιωμένοι βρίσκονταν σε ιδιαίτερα επιβαρυμένη ψυχολογική κατάσταση.

Γειτόνισσα ανέφερε ότι ο εγγονός την ειδοποίησε αμέσως μόλις βρήκε το ζευγάρι. Ο παππούς ήταν ξαπλωμένος ανάσκελα και η γιαγιά μπρούμυτα, προς την πλευρά της κουζίνας που είχε ανοιχτή πόρτα.

«Ήταν μαζί από την εφηβεία»

Η απώλεια του γιου τους πριν από περίπου έναν χρόνο φαίνεται πως είχε επιδεινώσει την κατάσταση του ζευγαριού, το οποίο αντιμετώπιζε ήδη σοβαρά προβλήματα υγείας. Ο εγγονός τόνισε ότι οι δύο ηλικιωμένοι ήταν μαζί από την εφηβεία τους και έμειναν αχώριστοι μέχρι το τέλος.

Γείτονας υποστήριξε πως ο πατέρας του εγγονού είχε πεθάνει από καρδιά πριν δύο χρόνια και από τότε οι γονείς του είχαν καταρρεύσει ψυχολογικά. Όπως είπε, πιθανότατα ο ένας κατέρρευσε και ο άλλος έσπευσε να βοηθήσει, με αποτέλεσμα να χάσουν και οι δύο τη ζωή τους σχεδόν ταυτόχρονα.

Μια γειτόνισσα ανέφερε ότι ο παππούς είχε βγει να πλύνει μια λεκάνη όταν έπεσε, ενώ η γιαγιά, ακούγοντας τον θόρυβο, έτρεξε προς το μέρος του. Σύμφωνα με τον εγγονό, ο παππούς χτύπησε στο κεφάλι, αλλά το τραύμα δεν ήταν θανατηφόρο. Καθώς η γιαγιά προσπάθησε να τον σύρει για να τον βοηθήσει, και οι δύο υπέστησαν ισχαιμικό επεισόδιο.

Η ιατροδικαστική εξέταση δείχνει ότι και οι δύο κατέληξαν από ισχαιμία μυοκαρδίου· πρώτα ο παππούς και ακολούθησε η σύζυγός του.

Οι γείτονες μιλούν για ένα ζευγάρι δεμένο και αγαπημένο, που μέχρι την τελευταία στιγμή φρόντιζε ο ένας τον άλλον.

Η κηδεία τους θα τελεστεί την Τετάρτη.