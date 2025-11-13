Τραγωδία στο Κιλκίς: Κρεοπώλης πέθανε αφού έκοψε κατά λάθος τη μηριαία αρτηρία

Τραγωδία σημειώθηκε την Τετάρτη στο Μαυρονέρι Κιλκίς, όπου ένας 40χρονος κρεοπώλης έχασε αιφνίδια τη ζωή του, όταν κατά τη διάρκεια της εργασίας του έκοψε κατά λάθος τη μηριαία αρτηρία του.

Ο άτυχος άνδρας, που βρισκόταν στο κατάστημά του κόβοντας κρέας με τον μπαλτά, τραυματίστηκε σοβαρά και παρά τις άμεσες ιατρικές προσπάθειες τόσο στο Νοσοκομείο Κιλκίς όσο και στο νοσοκομείο «Γεννηματάς», υπέκυψε στα τραύματά του.

Η κηδεία του 40χρονου θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 13 Νοεμβρίου στον Ιερό Ναό Αγίου Χαραλάμπους Μαυρονερίου.