Τραγωδία στο Κιλκίς: Κρεοπώλης πέθανε αφού έκοψε κατά λάθος τη μηριαία αρτηρία

Τραγωδία σημειώθηκε την Τετάρτη στο Μαυρονέρι Κιλκίς, όπου ένας 40χρονος κρεοπώλης έχασε αιφνίδια τη ζωή του, όταν κατά τη διάρκεια της εργασίας του έκοψε κατά λάθος τη μηριαία αρτηρία του.
Ο άτυχος άνδρας, που βρισκόταν στο κατάστημά του κόβοντας κρέας με τον μπαλτά, τραυματίστηκε σοβαρά και παρά τις άμεσες ιατρικές προσπάθειες τόσο στο Νοσοκομείο Κιλκίς όσο και στο νοσοκομείο «Γεννηματάς», υπέκυψε στα τραύματά του.
Η κηδεία του 40χρονου θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 13 Νοεμβρίου στον Ιερό Ναό Αγίου Χαραλάμπους Μαυρονερίου.
- Σοκαριστικό challenge θανάτου με μπέργκερ: Οι ειδικοί εξηγούν στο Reader γιατί οι νέοι φτάνουν ως εκεί
- «Σαμαρά, ξέρεις εσύ»: Ο Πάνος Καμμένος επέστρεψε με αινιγματική φωτογραφία
- Όταν ο Παπαδόπουλος προσπάθησε να καθιερώσει τον πολιτικό γάμο και ένα ξεχασμένο «ερωτικό» σκάνδαλο
- Ο Λιάγκας έστειλε εξώδικο στον Λαζόπουλο: «Αν θες να με πας στα δικαστήρια, ο δρόμος ανοιχτός»
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.