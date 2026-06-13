Δυστύχημα στο λούνα παρκ Χαλκιδικής: Ένοχοι και οι τέσσερις κατηγορούμενοι για τον θάνατο του 19χρονου

Το δικαστήριο στα Γιαννιτσά έκρινε ένοχους και τους τέσσερις κατηγορούμενους για το τραγικό δυστύχημα στο λούνα παρκ της Χαλκιδικής (τον Αύγουστο του 2024), όπου έχασε τη ζωή του ένας 19χρονος.

Όπως μετέδωσε η ΕΡΤ, ο ιδιοκτήτης του λούνα παρκ κρίθηκε ένοχος για τον θάνατο του 19χρονου, επειδή θεωρήθηκε ότι γνώριζε τον κίνδυνο, αλλά δεν έκανε τίποτα για να τον αποτρέψει. Η σύζυγός του (συνιδιοκτήτρια) κρίθηκε ένοχη ως συνεργός.

Ο 21χρονος χειριστής του παιχνιδιού κρίθηκε ένοχος επειδή έθεσε σε θανάσιμο κίνδυνο τους πελάτες, προκαλώντας τον θάνατο του 19χρονου και τον τραυματισμό του αδερφού του. Ο μηχανικός κρίθηκε επίσης ένοχος ως συνεργός.



Τι είπε η εισαγγελέας

Η εισαγγελέας τις προηγούμενες ημέρες είχε ζητήσει ακριβώς αυτές τις καταδίκες, εξηγώντας με πολύ απλά λόγια την τραγική κατάσταση του λούνα παρκ. Συγκεκριμένα, τόνισε ότι το παιχνίδι «Crazy Dance» ήταν σαπισμένο και επικίνδυνο. Ήταν μια πρόχειρη κατασκευή χωρίς καμία προδιαγραφή ασφαλείας. Το να σπάσει ήταν απλώς θέμα χρόνου.

Δεν γινόταν ποτέ συντήρηση. Ο ιδιοκτήτης (ο οποίος είναι ο μόνος που βρίσκεται στη φυλακή αυτή τη στιγμή) ουσιαστικά δούλευε ένα «σκουπίδι» – όπως είπε χαρακτηριστικά η εισαγγελέας – και έπρεπε να το είχε πετάξει ολόκληρο.

Ο ιδιοκτήτης έβαλε να δουλεύει το μηχάνημα ένα άπειρο παιδί 21 ετών, χωρίς να τον εκπαιδεύσει και χωρίς να βάλει ένα όριο (κόφτη) στην ταχύτητα του παιχνιδιού για να είναι ασφαλές.