Βελτιωμένη παρουσιάζεται η εικόνα στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης, και οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής εξακολουθούν να βρίσκονται στο σημείο και συνεχίζονται ρίψεις νερού από τα εναέρια μέσα.

Οι πληροφορίες του ΣΚΑΪ ανέφεραν για αγνοούμενο ανήλικο παιδί, τον γιο του συντρόφου της 40χρονης που υπέστη εγκαύματα ενώ σύμφωνα με ρεπορτάζ από το Mega, εθελοντές πυροσβέστες φέρεται να βρήκαν τον 12χρονο.

Παράλληλα, σε επιφυλακή βρίσκεται η Πυροσβεστική, δεδομένου ότι η φωτιά στο σημείο, είναι αρκετά κοντά σε οικισμούς, όπως επισημαίνει και το Orange Press Agency.

Υπενθυμίζεται ότι, ο συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Τρίτης στην Πυροσβεστική, η οποία αμέσως έσπευσε στο σημείο. Η φωτιά κατά τις πληροφορίες έκαψε ξερά χόρτα και απορρίμματα πλησίον της Συμμαχικής οδού με Μακεδονικού αγώνα.

Ωραιόκαστρο: Βρέθηκε σορός από την Πυροσβεστική

Αξίζει να σημειωθεί ότι το 122 ήχησε για τους κατοίκους της περιοχής, συνιστώντας εκκένωση, ενώ σύμφωνα με την πυροσβεστική εντοπίστηκε μια καμένη σορός.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστά τα στοιχεία της ταυτότητας του νεκρού, ούτε οι συνθήκες κάτω από τις οποίες βρέθηκε στο σημείο. Τα ακριβή αίτια του θανάτου αναμένεται να διερευνηθούν από τις αρμόδιες αρχές.

Την ίδια στιγμή, αγωνιώδεις είναι οι προσπάθειες για την προστασία σπιτιών και περιουσιών, καθώς φωτιά καίει μια ανάσα από τα σπίτια, ενώ νωρίτερα απεγκλωβίστηκε μια 40χρονη γυναίκα με εγκαύματα από το χωριό Λητή, η οποία μεταφέρθηκε στη Χειρουργική Κλινική του Ιπποκράτειου Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης και θα παραμείνει για νοσηλεία.