Τραγωδία στο Πήλιο: Ανείπωτος θρήνος για τον χαμό 9χρονου αγοριού στη Ζαγορά

Ανείπωτη θλίψη επικρατεί στη Ζαγορά Πηλίου, όπου ένα εννιάχρονο αγοράκι έφυγε ξαφνικά από τη ζωή το πρωί της Πέμπτης (28/05). Το παιδί, μέλος πολύτεκνης οικογένειας, αντιμετώπιζε σοβαρό παθολογικό πρόβλημα υγείας εκ γενετής.
Η τραγωδία αποκαλύφθηκε όταν η μητέρα του προσπάθησε να το ξυπνήσει για το σχολείο. Διαπιστώνοντας ότι το παιδί δεν αντιδρούσε, κάλεσε έντρομη το ΕΚΑΒ. Το αγοράκι διακομίστηκε εσπευσμένα στο τοπικό Κέντρο Υγείας, όπου οι γιατροί, παρά τις προσπάθειές τους, απλώς διαπίστωσαν τον θάνατό του.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες της ΕΡΤ, ο θάνατος του άτυχου μαθητή οφείλεται σε παθολογικά αίτια, συνδεδεμένα με το χρόνιο πρόβλημα που αντιμετώπιζε.
