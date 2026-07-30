Τραγωδία στο Ρέθυμνο: Τους τύφλωσε ο καπνός - Πώς εγκλωβίστηκαν στη φωτιά οι ήρωες πυροσβέστες

Στοιχεία αναφορικά με τον θάνατο των 2 πυροσβεστών που βρίσκονταν στην φωτιά στο Ρέθυμνο ήρθαν στο φως της δημοσιότητας.

Σύμφωνα με το patris.gr, όπως επισημαίνεται από αρμόδιες πηγές, ομάδα πυροσβεστών είδε τους συναδέλφους τους νεκρούς έξω από το όχημα τους. Σημειώνεται πως οι πυροσβέστες εγκλωβίστηκαν στο σημείο και άφησαν την τελευταία τους πνοή.

Όπως εκτιμάται, ο 25χρονος Παντελής Διαμαντάκης και ο 58χρονος Μανώλης Στρατιδάκης, βάσει του σχεδιασμού βρέθηκαν στο σημείο της τραγωδίας σβήνοντας φωτιά που έκαιγε χαμηλή βλάστηση. Οι συνάδελφοι τους επισημαίνουν πως η φωτιά φούντωσε πάρα πολύ ξαφνικά, με αποτέλεσμα να «τυφλωθούν» από τις φλόγες και ο καπνός να τους περικυκλώσει.

Έγινε προσπάθεια διαφυγής, εγκαταλείποντας τα οχήματά τους και προσπαθώντας να βρουν διέξοδο φυγής, εκτιμούν στελέχη της πυροσβεστικής βασιζόμενα στα στοιχεία που έχουν μέχρι στιγμής στην διάθεσή τους.

Επισημαίνεται δε, πως η απόσταση που είχαν από τους υπόλοιπους συναδέλφους τους δεν ήταν ιδιαίτερα μεγάλη, όμως κανείς δεν μπορούσε να δει σε απόσταση δύο μέτρα.

«Τους τύφλωσε ο καπνός, είναι σαν να τους έκλεισε τα μάτια»

«Ο καπνός ήταν σαν να τους είχε κλείσει τα μάτια. Οι συνάδελφοι βρέθηκαν σε ένα σημείο με πολύ υψηλή θερμοκρασία και καπνό. Η διαχείριση μιας τέτοιας κρίσης, υπό τέτοιες συνθήκες, αποτελεί τον νούμερο ένα παράγοντα κινδύνου» τόνισε στέλεχος της Π.Υ στο patrisnews.

Οι δύο άτυχοι πυροσβέστες προσπάθησαν να απομακρυνθούν. «Όμως δεν έβλεπαν, ο καπνός ήταν σαν να τους έκλεινε τα μάτια, δεν μπορούσαν να κινηθούν προς μια κατεύθυνση» σχολίασε πυροσβέστης. Αυτός είναι και ο λόγος που εντοπίστηκαν λίγα μέτρα μακριά από το όχημα τους σύμφωνα με τα όσα περιέγραψαν οι συνάδελφοι τους.

Σημειώνεται πως ο 25χρονος ήταν για δεύτερη χρονιά ως εποχικός πυροσβέστης, ενώ ο 58χρονος ήταν αρκετά χρόνια στο Σώμα. Πλέον διερευνώνται τα σαφή αίτια της τραγωδίας υπό την εποπτεία ανώτατων αξιωματικών. Σημειώνεται πως λόγω των ισχυρών ανέμων δεν μπορούσαν να σηκωθούν εναέρια μέσα, δυσχεραίνοντας την προσπάθεια κατάσβεσης.

Φήμες για ακινητοποίηση του οχήματος λόγω μηχανικού προβλήματος

Στελέχη της Π.Υ που μίλησαν στο patris.gr αναφέρουν πως υπήρχαν πληροφορίες που όμως δεν επιβεβαιώνονται στην παρούσα φάση για το μηχανικό πρόβλημα που παρουσίασε το όχημα σε φίλτρο και εξαιτίας του οποίου δεν μπορούσε να κινηθεί. Οι συνάδελφοι εκτιμούν πως οι πυροσβέστες το εγκατέλειψαν προκειμένου να σωθούν.