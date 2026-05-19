Τραγωδία στο Ρίο: Εντοπίστηκε νεκρός άνδρας μέσα σε ΙΧ που έπεσε στη θάλασσα

Τραγικός επίλογος γράφτηκε στη δυτική προβλήτα του Ρίου, καθώς δύτες εντόπισαν τη σορό ενός άνδρα μέσα σε αυτοκίνητο που κατέπεσε στη θάλασσα.
Σύμφωνα με το tempo24.gr, στο σημείο σήμανε άμεσα συναγερμός, με την κινητοποίηση ισχυρών δυνάμεων της Πυροσβεστικής, του Λιμενικού, της ΕΛ.ΑΣ. και του ΕΚΑΒ.
Η ταυτότητα του θύματος δεν έχει γίνει ακόμη γνωστή, ωστόσο το επικρατέστερο σενάριο που εξετάζουν οι Αρχές είναι αυτό της αυτοχειρίας. Αυτή την ώρα, βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη η επιχείρηση για την ασφαλή ανάσυρση του οχήματος από τον βυθό.
