Τραγωδία στον Βόλο: Νεκρός 17χρονος μετά από πτώση σε πάρκο

Σοκ έχει προκαλέσει στον Βόλο ο αιφνίδιος θάνατος ενός 17χρονου, ο οποίος τραυματίστηκε θανάσιμα στο κεφάλι έπειτα από πτώση στο πάρκο του Αγίου Κωνσταντίνου, το βράδυ της Παρασκευής.

Σύμφωνα με το gegonotanews, ο νεαρός βρισκόταν με την παρέα του στα πεζούλια του πάρκου, όταν γλίστρησε και χτύπησε στις πέτρες. Παρά την αρχική του προσπάθεια να σηκωθεί, κατέρρευσε αμέσως.

Οι φίλοι του, πανικόβλητοι, κάλεσαν βοήθεια από περαστικούς και στο σημείο έφτασε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Ο 17χρονος μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο, όπου οι γιατροί δεν κατάφεραν να τον κρατήσουν στη ζωή.

Η είδηση έπεσε σαν κεραυνός στην οικογένειά του και συγκλόνισε τη συνοικία των Αγίων Αναργύρων, όπου διέμενε. Τα ακριβή αίτια του θανάτου του αναμένεται να αποσαφηνιστούν από την ιατροδικαστική εξέταση που θα διενεργηθεί τις επόμενες ημέρες.