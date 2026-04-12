Τραγωδία στον Βόλο: Νεκρός 23χρονος οδηγός μηχανής μετά από τροχαίο

Τραγωδία σημειώθηκε στον Βόλο, καθώς 23χρονος οδηγός μηχανής άφησε την τελευταία του πνοή στην άσφαλτο τα ξημερώματα ανήμερα του Πάσχα, σε τροχαίο.

Υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, ο 23χρονος έχασε τον έλεγχο της μηχανής του στο ύψος της περιοχής Μπουρμπουλήθρα και κατέληξε στο οδόστρωμα, περίπου στις 4 τα ξημερώματα.

Ο άτυχος οδηγός φέρεται να έχασε τη ζωή του ακαριαία, ενώ στο σημείο έφτασε εσπευσμένα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο τον μετέφερε στο Νοσοκομείο Βόλου, όπου απλώς διαπιστώθηκε ο θάνατός του.