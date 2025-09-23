Τραγωδία στον Βόλο: Νεκρός φοιτητής που έπεσε σε φωταγωγό από τον 4ο όροφο

Συγκλονίζει την τοπική κοινωνία η είδηση για τον θάνατο ενός 21χρονου φοιτητή, ο οποίος έπεσε σε φωταγωγό από τον 4ο όροφο πολυκατοικίας επί της οδού Ιωλκού, στο ύψος της Μαγνήτων, στον Βόλο.

Όπως αναφέρει το gegonota.news, το τραγικό περιστατικό σημειώθηκε στις 4 τα ξημερώματα και μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν περισσότερες πληροφορίες για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες προκλήθηκε η μοιραία πτώση.

Ο άτυχος νέος, ο οποίος ήταν φοιτητής στο Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (ΤΕΦΑΑ) Αθηνών, φέρεται να βρισκόταν στην ταράτσα της πολυκατοικίας μαζί με έναν φίλο του, όταν πάτησε σε τζάμι φωταγωγού, αυτό υποχώρησε και έπεσε στο κενό, με αποτέλεσμα να χάσει την ζωή του.

Στο noσοκομείο όπου μεταφέρθηκε εκτυλίχθηκαν οδυνηρές σκηνές με τους γονείς του. Τα αίτια της πτώσης διερευνώνται από την αστυνομία, η οποία έχει αποκλείσει πάντως το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας. Καθοριστική θα είναι η κατάθεση που θα κληθεί να δώσει ο φίλος του 21χρονου που φέρεται να ήταν μαζί του.