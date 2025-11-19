Τραγωδία στον Ισθμό: Άνδρας βρέθηκε νεκρός στο κανάλι της Κορίνθου

Σοκ προκάλεσε το μεσημέρι της Τρίτης η είδηση ότι ένας άνδρας, αγνώστων μέχρι στιγμής στοιχείων, βρέθηκε νεκρός στο κανάλι του Ισθμού της Κορίνθου. Σύμφωνα με το Korinthostv.gr, άνδρες του Λιμενικού που έσπευσαν στο σημείο αντίκρισαν το σώμα του να επιπλέει στο νερό.

Αμέσως τον ανέσυραν και τον μετέφεραν στη στεριά, όπου τον παρέλαβε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ για να μεταφερθεί στο Νοσοκομείο Κορίνθου.

Εκεί, οι γιατροί επιβεβαίωσαν τον θάνατό του. Έχει ήδη δοθεί εντολή για ιατροδικαστική εξέταση, προκειμένου να διαπιστωθούν τα αίτια του θανάτου.