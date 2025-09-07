Τραγωδία στον Πειραιά: 75χρονος ανασύρθηκε νεκρός από το λιμάνι

Νεκρός ανασύρθηκε ένας 75χρονος από τη θάλασσα το βράδυ του Σαββάτου (6/9) στην περιοχή της Πύλης Ε1, στο λιμάνι του Πειραιά.

Ο άνδρας διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Ελευσίνας, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Προανάκριση διενεργείται από το Λιμεναρχείο Πειραιά.

Η ανακοίνωση του Λιμενικού

«Τις βραδινές ώρες χθες, ενημερώθηκε η Λιμενική Αρχή του Τζελέπη για πτώση ενός ατόμου στη θάλασσα, στην περιοχή της Πύλης Ε1 στο λιμάνι του Πειραιά.

Αμέσως, στο σημείο μετέβησαν στελέχη της Λιμενικής Αρχής όπου ανέσυραν από τη θάλασσα έναν 75χρονο ημεδαπό, χωρίς τις αισθήσεις του.

