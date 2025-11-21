Μενού

Τραγωδία στον Πειραιά: Νεκρή 13χρονη μαθήτρια σε σχολείο – Πνίγηκε με την τροφή της

Νεκρή 13χρονη μαθήτρια σε σχολείο στον Πειραιά. Πνίγηκε με την τροφή της, ενώ προσήχθησαν εκπαιδευτικοί.

Γενικό Κρατικό Νίκαιας | Eurokinissi/ΑΝΤΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ
Νέα τραγωδία με πνιγό από τροφή σημειώθηκε αυτή τη φορά στο 2ο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Πειραιά, όπου μία 13χρονη μαθήτρια πνίγηκε με την τροφή της.

Σύμφωνα με την εκπομπή «Live You» του ΣΚΑΪ, το κορίτσι μεταφέρθηκε στο Γενικό Κρατικό Νίκαιας, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της, ενώ έχουν προσαχθεί στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Νίκαιας ένας εκπαιδευτικός και ο διευθυντής του σχολείου.

Όπως αναφέρει ο σταθμός, γύρω στις 10:20 πμ ειδοποιήθηκαν οι Αρχές, για περιστατικό κατά το οποίο το κορίτσι, ενώ έτρωγε το φαγητό του στο σχολείο, έχασε τις αισθήσεις του.

Αμέσως έσπευσε το ΕΚΑΒ, το οποίο μετέφερε τη 13χρονη στο Γενικό Κρατικό Νίκαιας όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της.

 

