Τραγωδία στους Αμπελοκήπους: «Νομίζαμε ότι έγινε έκρηξη» - Μαρτυρία για τη μοιραία πτώση 44χρονου

Συναγερμός σήμανε στην περιοχή των Αμπελοκήπων μετά την πτώση 44χρονου άνδρα από τον Πύργο Απόλλων που υπό άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες βρέθηκε στο κενό, χάνοντας τη ζωή του.

Το περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής, (17/10) ενώ αστυνομικοί και ασθενοφόρο του EKAB μετέβησαν μετά από λίγη ώρα στη περιοχή.

«Άκούσαμε ένα τεράστιο μπαμ και τρομάξαμε γιατί νομίζαμε ότι ήταν κάποια έκρηξη. Βγήκαμε έξω και είδαμε τον άντρα πεσμένο κάτω», αναφέρει στο Orange Press Agency, μάρτυρας που βρισκόταν στην περιοχή την ώρα της πτώσης.

«Μέχρι να έρθει η Αστυνομία υπήρχε πολύ κόσμος και όταν ήρθε μας έδιωξαν. Από ότι έμαθα έχει γίνει άλλο ένα», συμπλήρωσε.

Πριν λίγο καιρό, ανάλογο περιστατικό είχε σημειωθεί, με άτομο που είχε πέσει στο κενό από τον τελευταίο όροφο του ίδιου κτιρίου

Αυτή τη φορά ο άνδρας έπεσε από επίσης μεγάλο ύψος, επί της οδού Λουίζης Ριανκούρ, λίγο πριν τις 14.00 ενώ η περιοχή έχει αποκλειστεί και ερευνάται από την Αστυνομία.