Τραγωδία στη Βιολάντα: «Ζω επειδή αρρώστησε ο γιος μου» - Εργαζόμενη γλίτωσε από «ζαριά» της τύχης

Συγκλονίζει η μαρτυρία εργαζόμενης από το κατεστραμμένο πλέον εργοστάσιο της Βιολάντα, τη στιγμή που τα Τρίκαλα θρηνούν τις πέντε εργάτριες που σκοτώθηκαν, από την έκρηξη και την επακόλουθη φωτιά που σημειώθηκε σήμερα τα ξημερώματα.

Η εργαζόμενη ανέφερε μάλιστα ένα απίστευτο «παιχνίδι» της μοίρας, από το οποίο σώθηκε μία συνάδελφός της: «Εγώ ήμουν απόγευμα 15.30 - 23.30, αλλά τα κορίτσια όλα που έπαθαν το κακό αυτό άλλαζαν τη δική μας βάρδια. Είναι πολύ μεγάλη έκρηξη. Δεν μπορώ, δεν πάει το μυαλό μου κάπου», είπε αρχικά.

«Εξαιρετικά κορίτσια, όλα με μικρά παιδιά και δούλευαν νύχτα για να κρατάνε τα παιδιά τους επειδή ο σύζυγός τους δούλευε μέρα για το μεροκάματο. Πολύ τραγικό αυτό, π[άρα πολύ τραγικό. Να πας στη δουλειά σου και να χάνεις τη ζωή σου τόσο άδικα».

Βιολάντα: Σώθηκε επειδή...αρρώστησε το παιδί της

Συνέχισε λέγοντας: «Τραγικό. Μιλάμε, σοκ, εγώ δεν μπορώ να συνέλθω. Έντεκα χιλιόμετρα μακριά μένω και κατά τις τέσσερις παρά πέντε άκουσα έκρηξη. Σκουντάω τον άντρα μου, του λέω, σαν έκρηξη ακούστηκε, και έτριξαν και τα τζάμια. Που να φανταστώ ότι ήταν ο χώρος της δουλειάς.

Θα μπορούσε να είναι η πρωινή βάρδια σε αυτή την πτέρυγα, που είναι 50 άτομα. Θα μπορούσε να ήμασταν εμείς το απόγευμα που είμαστε 25 άτομα. Οι επιζώντες τους τίναξε έξω το ωστικό κύμα, για αυτό έζησαν.

Μαζί με τους τοίχους πήρε και αυτούς και επέζησαν. Τα κορίτσια είμαι σίγουρη, επειδή ξέρω τον χώρο εκεί, πήγαν στον τόπο, ήταν ακριβώς κάτω από τα πόδια τους. Ήταν και μία κοπέλα η οποία ήταν να πάει δουλειά αλλά σήκωσε πυρετό το παιδί της και δεν πήγε. Την παίρνω τηλέφωνο και έλεγε "με έσωσε ο γιος μου, και ζω"».