Τραμ: Επαναλειτουργεί η στάση «Ζάππειο» - Κανονικά τα δρομολόγια σε ολόκληρη τη γραμμή 6

Επαναλειτουργεί από αύριο, Παρασκευή 15/5, η στάση Τραμ «Ζάππειο» (με κατεύθυνση προς Σύνταγμα) σε νέα θέση επί της Λεωφόρου Βασιλίσσης Όλγας.

Σύμφωνα με τη σχετική ενημέρωση της ΣΤΑΣΥ, η κυκλοφορία θα διεξάγεται και πάλι σε ολόκληρη τη Γραμμή 6 του Τραμ Πικροδάφνη- Σύνταγμα.