Το Trans Pride στο πλευρό του Πάνου Ρούτσι: Επισκέφθηκε τον απεργό πείνας η πορεία

Με χρώματα, γκλίτερ και δυναμικά συνθήματα γέμισε η Αθήνα το απόγευμα του Σαββάτου, κατά τη διάρκεια της πορείας του Αυτοοργανωμένου Trans Pride, με την πορεία να επισκέπτεται και τον απεργό πείνας για τα Τέμπη, Πάνο Ρούτσι.

Πρόκειται για μια κινητοποίηση διακριτή από το καθιερωμένο Athens Pride, καθώς, σύμφωνα με τους διοργανωτές, επιδιώκει να επαναφέρει στο προσκήνιο τον εξεγερσιακό και αντισυστημικό χαρακτήρα του πρώτου Pride, μακριά από εταιρικές χορηγίες και θεσμικές «ομπρέλες», αναφέρει το Orange Press.



Η πολύχρωμα πρωτοβουλία ξεκίνησε από την πλατεία Κλαυθμώνος και κινήθηκε στους κεντρικούς δρόμους της πόλης. Τα άτομα που συμμετείχαν έκαναν μια στάση μπροστά από τη Βουλή, στο Σύνταγμα, φωνάζοντας συνθήματα για τα δικαιώματα της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας.

Trans Pride στο πλευρό του Πάνου Ρούτσι

Ιδιαίτερα φορτισμένη συναισθηματικά ήταν η στιγμή που η πορεία πέρασε από το σημείο όπου βρίσκεται ο απεργός πείνας για την τραγωδία των Τεμπών, Πάνος Ρούτσι.

Σε μια κίνηση αλληλεγγύης, οι διαδηλωτές σταμάτησαν και φώναξαν συνθήματα συμπαράστασης, με τον ίδιο τον απεργό πείνας να σηκώνει τη γροθιά του στον αέρα.

Στο επίκεντρο των διεκδικήσεων του φετινού Trans Pride, όπως αναφέρουν οι διοργανωτές, δεν βρίσκεται η «αποδοχή», αλλά η απαίτηση για ουσιαστική βελτίωση της καθημερινότητας των τρανς ατόμων.

Ανάμεσα στα βασικά τους αιτήματα είναι η εξασφάλιση της στέγασης, της εργασίας και της απρόσκοπτης πρόσβασης στην υγειονομική περίθαλψη, χωρίς πρακτικές παθολογικοποίησης.

Παράλληλα, η πορεία αποτέλεσε μια κραυγή ενάντια στην αύξηση της λεκτικής και σωματικής βίας που αντιμετωπίζουν τα τρανς άτομα σε όλες τις πτυχές της δημόσιας και ιδιωτικής τους ζωής.