Στον ανακριτή οδηγήθηκε και σήμερα ο 65χρονος που κατηγορείται για τη διπλή δολοφονία της 54χρονης συντρόφου του και του 26χρονου γιου της στον Λόγγο Αιγίου.

Ο συλληφθείς, υπενθυμίζεται, επιμένει στη θέση του ότι δεν είχε καμία εμπλοκή με το διπλό έγκλημα και υποστηρίζει ότι βρισκόταν μεν στο σπίτι αλλά είχε αποκοιμηθεί και όταν σηκώθηκε διαπίστωσε τι είχε συμβεί.

Χθες, Πέμπτη (11/06), αστυνομικοί τον πήγαν πάλι στο σπίτι του εγκλήματος σε μία προσπάθεια να πάρουν περισσότερες πληροφορίες για το πώς βρήκε τους νεκρούς, όπως υποστηρίζει.

Εκεί και σύμφωνα με τον ΣΚΑΪ, ο άνδρας ισχυρίστηκε πως μητέρα και γιος αλληλοσκοτώθηκαν.

Τα στοιχεία της αυτοψίας

Από την αυτοψία διαπιστώθηκε ότι οι νεκροί έφεραν πολλαπλά τραύματα από μαχαίρι έπειτα από πάλη, ενώ ο 26χρονος έφερε και τραύμα από όπλο τύπου φλόμπερ στον κρόταφο. Ειδικότερα, η γυναίκα έφερε 20 τραύματα, ενώ ο γιος της 6.

Τα στοιχεία που δείχνουν τον 65χρονο ως τον δράστη είναι αρκετά. Αρχικά, δεν υπάρχουν σημάδια παραβίασης στο σπίτι, γεγονός που οδηγεί τις Αρχές στο συμπέρασμα πως ήταν δουλειά από μέσα.

Επίσης, ο χώρος μύριζε οινόπνευμα κάτι που δείχνει πως ο Ιταλός υπήκοος ίσως είχε επιχειρήσει να κρύψει τα στοιχεία, καθαρίζοντας σχολαστικά. Επίσης, υπήρχαν κηλίδες αίματος στα ρούχα του, που είχε επιχειρήσει να πλύνει.

Και ο ίδιος ο 65χρονος μύριζε οινόπνευμα, αλλά δεν είχε πιεί.

Αναμένοντας την ιατροδικαστική

Πολλά ερωτήματα αναμένεται να απαντηθούν από την ιατροδικαστική εξέταση, όπως αν το ίδιο μαχαίρι που βρέθηκε κάτω από τη σορό της 54χρονης χρησιμοποιήθηκε και στα δύο θύματα. Ενώ, σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά και ο συλληφθείς είχε στα χέρια του αμυχές.

«Ο ιατροδικαστής μπορεί πράγματι μια βλάβη που έχει προκληθεί από μαχαίρι να ταυτοποιήσει το όργανο με το οποίο έχει γίνει. Αυτό γίνεται με ειδικές μετρήσεις στο τραύμα, με μελέτη των άκρων του τραύματος, για το αν συμβαδίζει με το μαχαίρι που είναι στη διάθεσή μας και αν πρόκειται για ένα μονόστομο ή δίστομο μαχαίρι.

Είναι ιατροδικαστική εργασία να μπορέσει να δώσει απαντήσεις για το εάν τα τραύματα συμβαδίζουν με συγκεκριμένο μαχαίρι ή ακόμα επειδή εδώ έχουμε δύο θύματα, εάν τα τραύματα έχουν προκληθεί όλα, δηλαδή και στα δύο θύματα με το ίδιο μαχαίρι», επισήμανε ο ιατροδικαστής Γρηγόρης Λέων μιλώντας στην εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα».

Το DNA από τα νύχια της μητέρας και το αίμα στον φορητό υπολογιστή

Η απάντηση στο ποιος είναι ο δολοφόνος κρύβεται στα νύχια της 54χρονης, που είχε καταφέρει να παλέψει με τον δράστη και πιθανόν να έχει γενετικό υλικό του.

Παράλληλα, ο Γρηγόρης Λέων ανέφερε στην εκπομπή:

«Όταν έχουμε σε έναν χώρο να βρίσκεται ένας εν ζωή και δύο νεκροί με βίαιο τρόπο, αντιλαμβάνεστε ότι εάν ο ίδιος δεν συμμετέχει σε αυτή τη διαδικασία ό,τι στοιχείο βρούμε θα πρέπει να αποδώσει και κάποιο άλλο γενετικό υλικό.

Ας πάρουμε την υπόθεση ένας άνθρωπος να μπήκε στο σπίτι και για κάποιο λόγο δεν τον αντιλήφθηκε κανείς, ένα αυτή την εγκληματική ενέργεια και ο άλλος δεν αντιλήφθηκε τίποτα. Θα πρέπει τουλάχιστον να βρούμε πέρα από τα ίχνη παραβίασης, σαρώνοντας τον χώρο να βρούμε DNA και ένα τραπεζάκι να σηκώσει.

Ουσιαστικά DNA μπορούμε να βρούμε από όλα τα άτομα που έπιασαν το μαχαίρι. Ένα οικιακό μαχαίρι μπορεί να έχει DNA από πολλούς ανθρώπους, αλλά ο τελευταίος που πιάνει το μαχαίρι είναι αυτός που αφήνει το περισσότερο γενετικό υλικό. Εάν ένας άνθρωπος έχει τραύματα από μαχαίρι στα χέρια του, θα μπορούσε να υποδηλώνει και άμυνα».