Τραυματισμός 16χρονου από σουγιά στο Αγρίνιο: Αύριο, Τρίτη η απολογία των τριών ανηλίκων που κατηγορούνται

Προθεσμία ζήτησαν και έλαβαν για αύριο ώστε να απολογηθούν οι τρεις ανήλικοι που συνελήφθησαν για τη συμμετοχή τους στο αιματηρό επεισόδιο που έλαβε χώρα το περασμένο Σάββατο στο Αγρίνιο, με θύμα έναν 16χρονο.
Υπενθυμίζεται πως νωρίτερα, οι γονείς και των τριών παιδιών είχαν συλληφθεί από τις Αρχές αλλά αφέθηκαν ελεύθεροι.
Σύμφωνα με πληροφορίες σε κεντρική πλατεία πέντε άτομα πλησίασαν τον ανήλικο, τον χτύπησαν παρουσία της αδερφής του, ενώ ο ένας από αυτούς τον τραυμάτισε με σουγιά στο πόδι. Ο 16χρονος, αν και έχασε πολύ αίμα, νοσηλεύεται εκτός κινδύνου στο Νοσοκομείο Αγρινίου.
Για το περιστατικό εκτός από τους 3 συλληφθέντες και τους γονείς τους έχουν ταυτοποιηθεί και άλλα δύο με τρία άτομα τα οποία όμως διαφεύγουν της σύλληψης.
