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Τραυματισμός αστυνομικού στα Γρεβενά: Οδηγός προσπάθησε να αποφύγει έλεγχο και τον παρέσυρε

Ένας 47χρονος οδηγός στα Γρεβενά προσπάθησε να αποφύγει τον έλεγχο δύο φορές, τραυματίζοντας μάλιστα έναν αστυνομικό.

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Στη σύλληψη ενός 47χρονου οδηγού προχώρησαν, τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα στα Γρεβενά, αστυνομικοί της ΟΠΚΕ του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Γρεβενών.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, το βράδυ της Τετάρτης (19/8) οι αστυνομικοί επιχείρησαν να ελέγξουν τον 47χρονο, ο οποίος οδηγούσε ΙΧ αυτοκίνητο, όμως δεν συμμορφώθηκε στο σήμα στάσης και απομακρύνθηκε.

Το όχημα ακινητοποιήθηκε λίγο αργότερα και, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., ο 47χρονος επιχείρησε εκ νέου να αποφύγει τον έλεγχο, κινώντας το όχημά του προς την πλευρά των αστυνομικών. Από την κίνηση αυτή τραυματίστηκε ελαφρά ένας αστυνομικός.

Ο 47χρονος συνελήφθη και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για σωματική βλάβη, απείθεια και βία κατά υπαλλήλων και δικαστικών προσώπων. Οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Γρεβενών, ενώ την προανάκριση διενεργεί το Αστυνομικό Τμήμα Γρεβενών.

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