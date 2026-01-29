Με εκκλησιασμό και εορταστικές εκδηλώσεις αναμένεται να τιμηθεί η εορτή των Τριών Ιεραρχών αύριο, 30 Ιανουαρίου, στα σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της χώρας.
Οι εορτασμοί πρόκειται να διαρκέσουν για τουλάχιστον δύο διδακτικές ώρες, ενώ τα μαθήματα θα γίνουν κανονικά τις υπόλοιπες ώρες, όπως ορίζει το εκάστοτε Ωρολόγιο Πρόγραμμα.
Σημειώνεται πως οι μαθητές και οι μαθήτριες παίρνουν απουσίες κανονικά, σε περίπτωση που δεν παρευρεθούν.
Η εγκύκλιος του Υπουργείου Παιδείας
Την 30η Ιανουαρίου, ημέρα εορτασμού των Τριών Ιεραρχών, στις σχολικές μονάδες (δημόσιες και ιδιωτικές) Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης πραγματοποιούνται εκκλησιασμός ή και εορταστικές εκδηλώσεις για την προσφορά των Τριών Ιεραρχών στα Γράμματα, η διάρκεια των οποίων θα ς είναι τουλάχιστον δύο (2) ώρες.
Κατά τα λοιπά θα τηρηθεί το Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων της ημέρας. Αναφορικά με τα φροντιστήρια και τα κέντρα ξένων γλωσσών, τα μαθήματα θα γίνουν κανονικά, αφού δεν ισχύει η αργία της θρησκευτικής εορτής των Τριών Ιεραρχών.
Τί ισχύει για τα Πανεπιστήμια
Ο εορτασμός των Τριών Ιεραρχών τελείται την ίδια μέρα με την Ημέρα των Ελληνικών Γραμμάτων, η οποία πρόκειται να γιορτασθεί εξίσου με επίσημες εκδηλώσεις σε πολλά από τα ελληνικά πανεπιστήμια, κυρίως την Παρασκευή 30 Ιανουαρίου 2026, αλλά και σε άλλες ημερομηνίες ανάλογα με τον προγραμματισμό.
Σύμφωνα με τις ανακοινώσεις, εορταστικές εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν:
Σήμερα, Πέμπτη 29 Ιανουαρίου 2026, στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) θα γίνει ο επίσημος εορτασμός παρουσία του Οικουμενικού Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαίου, στην Αίθουσα Τελετών του Πανεπιστημίου, με ύμνους από τη χορωδία της Θεολογικής Σχολής.
Στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ) ο επίσημος εορτασμός θα γίνει την Παρασκευή 30 Ιανουαρίου 2026 και ώρα 11:30 στη Μεγάλη Αίθουσα του Πανεπιστημίου (κεντρικό κτήριο).
Στο Πανεπιστήμιο Πατρών, ο εορτασμός της ημέρας των Γραμμάτων θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 31 Ιανουαρίου 2026, στις 18:00, στην Αίθουσα Τελετών «Οδυσσέας Ελύτης».
Στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, η εκδήλωση για τη γιορτή των Τριών Ιεραρχών θα γίνει το Σάββατο 31 Ιανουαρίου 2026.
