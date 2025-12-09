«Τρεις μαχαιριές του δώσαμε, πείτε την αλήθεια»: Προκαλεί με TikTok βίντεο ο δράστης που μαχαίρωσε τον 14χρονο στον Χολαργό

Με έναν προκλητικό τρόπο ο ένας από τους δράστες της επίθεσης με μαχαίρι σε 14χρονο στον Χολαργό την Κυριακή (7/12) ομολογεί την πράξη του μέσα από βίντεο στο TikTok έχοντας ακόμα αίματα στα χέρια του.

Με κυνικό τρόπο ο δράστης κατηγορεί τα ΜΜΕ ότι μετέδωσαν ψευδείς πληροφορίες, λέγοντας πως οι μαχαιριές που δέχθηκε ο 14χρονος δεν ήταν 6-8, αλλά τρεις. «Να βγουν και να πουν την αλήθεια. Δεν του δώσαμε ούτε 10, ούτε 8, ούτε 6 μαχαιριές που λέτε εσείς. Άμα τις είχε φάει, έστω και δύο στην κοιλιά, το παιδί δεν θα ζούσε.

Κάναμε μία βλακεία, ναι το ξέρουμε. Πήγαμε και του τη στήσαμε, ναι είναι αλήθεια. Αλλά είχαμε λόγο. Απειλήθηκε το σπίτι μας και η οικογένειά μας. Μας την είχαν στήσει πριν από εμάς. Ήμουν εγώ με τον φίλο μου που το κάνουμε. Συνολικά τρεις μαχαιριές του δώσαμε, τις δύο εγώ, τη μία ο φίλος μου, δεν έγινε τίποτα παραπάνω» λέει συμπληρώνοντας πως «το κάναμε γιατί απειλήθηκε η οικογένειά μας, το σπίτι μας», ανέφερε.

«Μιλάμε κάθε μέρα με το παιδί. Για ένα περιστατικό δεν φταίει μόνο ένας» λέει συνεχίζει ο δράστης και αποκαλύπτει ότι και του ίδιου κατά το παρελθόν του είχαν στήσει ενέδρα.

«Ναι έχουμε ποινικό μητρώο. Αλλά ποτέ δεν έχουμε πειράξει άνθρωπο χωρίς να μας πειράξει. Πείτε την αλήθεια. Τρεις μαχαιριές του δώσαμε, δύο εγώ, μία ο φίλος μου. Δεν περηφανευτήκαμε. Απειλήθηκε η ζωή, η οικογένεια και τα αδέλφια μας. Εγώ αμύνθηκα. Πήγα να μιλήσω. Μόλις μας είδε έβγαλε μαχαίρι. Ήταν λογικό να βγάλω μαχαίρι γιατί το ήξερα πως είχε μαχαίρι πάνω του, μας το είπαν οι κοπέλες».

Η ενέδρα στον 14χρονο

Όλα ξεκίνησαν όταν ο 14χρονος έλαβε πρόσκληση για ραντεβού με μία 20χρονη κοπέλα.

Όταν έφτασε στο σημείο μαζί με μία φίλη της, εμφανίστηκαν δύο μεγαλύτερα αγόρια που του είχαν στήσει ενέδρα.

Οι δράστες τον ξυλοκόπησαν και τον μαχαίρωσαν σε διάφορα σημεία του σώματός του, ενώ οι δύο κοπέλες παρέμεναν στο σημείο και παρακολουθούσαν γελώντας.

Ο 14χρονος δήλωσε στο Live News: «Τίποτα, δεν είχαμε τσακωθεί, απλά με μαχαιρώσανε. Μου την είχαν στημένη». Μετά την επίθεση, κατευθύνθηκε σε καφετέρια της περιοχής για να περιποιηθούν τα τραύματά του και στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.

Μάρτυρας του περιστατικού ανέφερε στην εκπομπή:

«Ήρθε χτυπημένο εδώ το παιδί. Το πρώτο πράγμα που έκανα ήταν να καλέσω ασθενοφόρο και στη συνέχεια την αστυνομία. Το παιδί δεν ήταν σε θέση να μιλήσει, είχε γρατζουνιές και πολλά μαχαιρώματα. Προσπάθησα να επικοινωνήσω με τους γονείς του, αλλά εκείνη τη στιγμή δεν ανταποκρινόταν. Λόγω του πανικού, κάλεσα κατευθείαν ασθενοφόρο και αστυνομία, οι οποίοι ήρθαν άμεσα και παρέλαβαν τον ανήλικο».