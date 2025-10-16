Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε τα ξημερώματα, περίπου στις 04:10, στη λεωφόρο Κηφισίας. Ένας νεαρός οδηγός, ο οποίος σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες είχε καταναλώσει αλκοόλ, έχασε τον έλεγχο του οχήματός του και προσέκρουσε με σφοδρότητα στην πρόσοψη καταστήματος των ΕΛΤΑ.
Από τη σύγκρουση καταστράφηκε ολοσχερώς η τζαμαρία του υποκαταστήματος, ενώ στο σημείο έσπευσαν άμεσα αστυνομικές δυνάμεις και συνεργεία. Το περιστατικό καταγράφηκε, το οποίο δείχνει τις ζημιές που προκλήθηκαν.
