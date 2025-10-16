Μενού

Τρελή πορεία στην Κηφισίας: Oδηγός «καρφώθηκε» σε τζαμαρία των ΕΛΤΑ

Το τροχαίο δεν προκάλεσε σοβαρούς τραυματισμούς.

Τροχαίο στην Κηφισίας
Τροχαίο στην Κηφισίας | Glomex / @action24
Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε τα ξημερώματα, περίπου στις 04:10, στη λεωφόρο Κηφισίας. Ένας νεαρός οδηγός, ο οποίος σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες είχε καταναλώσει αλκοόλ, έχασε τον έλεγχο του οχήματός του και προσέκρουσε με σφοδρότητα στην πρόσοψη καταστήματος των ΕΛΤΑ.

Από τη σύγκρουση καταστράφηκε ολοσχερώς η τζαμαρία του υποκαταστήματος, ενώ στο σημείο έσπευσαν άμεσα αστυνομικές δυνάμεις και συνεργεία. Το περιστατικό καταγράφηκε, το οποίο δείχνει τις ζημιές που προκλήθηκαν.

